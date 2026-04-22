TMW Radio Andrea Zenga: "Inter, Chivu bravo a vincerla con i cambi. A oggi meglio di Conte"

A commentare l'Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Andrea Zenga.

Che ne pensa della finale di Coppa Italia raggiunta?

"E' tornata la pazza Inter. Sembrava filare tutto troppo liscio, invece è stata una bella emozione che dà un valore a una finale di coppa che sembrava scontata. E' stata raggiunta con qualità, voglia, con le seconde linee che hanno dato una grossa mano".

Cosa l'ha sorpresa più di Chivu?

"I cambi. Dopo anni abbiamo visto i quinti con piede invertito. Poi la lettura della partita è stata perfetta. Con i cambi ha risolto la partita. Poi c'è la qualità dei singoli, ma ha recuperato una partita che sembrava persa. E ha giocato senza Dumfries e Lautaro, senza i quali abbiamo sofferto sempre".

Come valuta il fallo di Acerbi?

"Non era da espulsione ma da ammonizione, perché era defilato. Ha rischiato però quando Diao ha avuto la grande occasione nel secondo tempo".

Inter, Chivu meglio di Inzaghi e Conte?

"Chivu l'80% del lavoro lo ha fatto all'inizio, perché ha preso una squadra col morale a terra e serviva un allenatore che entrasse in sintonia con i giocatori. I meriti Chivu ce li ha. Sul primo anno ha fatto meglio degli altri due, ma anche Inzaghi il primo anno prese una squadra complicata e l'ha tenuta sempre competitiva".

Se oggi l'Inter fosse di Fabregas, di cosa parleremmo?

"Per me sarebbe stata campione d'Italia comunque. Avrebbe fatto bene lo stesso".

E' la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo?

"Qualcosina deve cambiare per forza per il prossimo anno".