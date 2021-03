Archiviata l'indagine su Matteo Sereni per presunti abusi: "È la fine di un incubo"

vedi letture

Finisce un incubo per Matteo Sereni, ex portiere, tra le altre, di Torino, Sampdoria, Brescia e Lazio. Il Gip del Tribunale di Cagliari ha infatti disposto l’archiviazione dell’inchiesta a suo carico: Sereni era stato denunciato per presunti abusi sui figli, un’accusa rivelatasi infondata. Il Tribunale di Cagliari ha affermato che "le modalità prima descritte del disvelamento dell'abuso sono l'antitesi della metodologia con la quale dovrebbe essere condotto l'esame di una minore abusata, specie se in età prescolare". "Dal momento in cui sono stato travolto dalle accuse la mia esistenza è andata in fumo - ha dichiarato Sereni, come riporta RaiSport - dopo un primo giudice che mi ha reso giustizia, oggi un altro giudice, dopo undici anni di calvario giudiziario, ha posto la parola fine a questo incubo”.