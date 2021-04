Atalanta al lavoro con tutto il gruppo a disposizione. E contro il Sassuolo torna anche Gosens

Dopo il lunedì di riposo, l'Atalanta è tornata al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita col Sassuolo, in programma domenica 2 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la 34ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Tutti a disposizione di mister Gasperini che contro gli emiliani ritroverà anche Gosens dopo il turno di squalifica scontato con il Bologna. Domani, conclude la nota ufficiale del club -, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.