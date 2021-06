Auriemma: "Mercato del Napoli, tregua ed analisi"

La vetrina degli Europei diventa un momento di tregua sul fronte del calciomercato. Tregua ed analisi, per verificare due cose: capire se i propri calciatori possono avere una crescita di valutazione ed individuare i profili che potrebbero essere quelli giusti per integrare l’organico del Napoli. Per il mercato in entrata non ci sarà bisogno di chissà cosa, anche perchè Spalletti è stato chiaro con il presidente De Laurentiis: se mi lascia la squadra così come, per me va più che bene. Organico così com’è, ma con l’integrazione degli elementi che certamente andranno via. Oltre a quelli con il contratto scaduto, cioè Hysaj e Maksimovic che potrebbero essere sostituiti dai rientranti Malcuit e Luperto, il vero enigma riguarda il profilo da ingaggiare in sostituzione di Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo la stagione in prestito al Napoli.

Ed è su questo argomento che Spalletti si è espresso in maniera perentoria, indicando al ds Giuntoli il tipo di centrocampista che gli occorre per permettersi di giocare con un 4-2-3-1 sempre molto offensivo. Nella linea mediana della squadra azzurra servirebbe trovare il nuovo Allan, oppure il Veretout di turno che De Laurentiis ha inseguito per due sessioni di mercato, o ancora Frank Kessie, che Gattuso avrebbe voluto nella sua esperienza partenopea.

Timide manovre di mercato

La squadra mercato del club azzurro, coordinata da Cristiano Giuntoli e composta a Giuseppe Pompilio, oltre agli scouters Micheli e Mantovani, è sulle tracce di alcuni elementi che potrebbero davvero formare con Fabian Ruiz una coppia di centrocampo bene assortita. Uno spiffero c’è stato di recente, si è saputo che i contatti con l’Olympiacos sono frequenti per avere maggiori informazioni sul mediano Mohamed Mady Camara, un classe ‘97 della Guinea, che il club del Pireo aveva prelevato nel 2018 nella Ligue 2 francese, dall’Ajaccio. Camara è il classico elemento di lotta e di governo, stabilmente a protezione della difesa, senza disdegnare la proiezione offensiva che talvolta si conclude anche con il tiro in porta. Unica controindicazione: a gennaio si giocherà la Coppa d’Africa e lui dovrebbe essere convocato dal ct Didier Six, una vecchia conoscenza del calcio mondiale. Il piccoletto che giocava laterale in attacco con la Francia, fece impazzire la difesa azzurra nella gara d’esordio ai Mondiali del 1978. Il resto del mercato, poi, dipenderà dalle uscite che il club sarà costretto a fare nel caso dovessero arrivare offerte irrinunciabili. Per età e qualità (25 anni) il profilo che “rischia” di essere acquistato da un grande club, è quello di Fabian Ruiz, attualmente impegnato agli Europei con la Spagna. Se dovesse andare via lo spagnolo, i nomi che il Napoli segue per la sua sostituzione sono tanti, ma quelli più appetiti da Giuntoli sono Toma Basic (24 anni) del Bordeaux e Andrè Zambo Anguissa del Fulham (25 anni). Ma non c’è fretta ed il presidente De Laurentiis aspetterà le offerte per i suoi gioielli. E se non ne dovessero arrivare, allora il mercato del Napoli sarà cosa fatta: stessa squadra della passata stagione.