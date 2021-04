Balzaretti: "Ora è certo che i leader della Juve non vedano bene McKennie, Dybala e Arthur"

La cena contro le restrizioni anti-Covid andata in scena a casa McKennie con Dybala e Arthur tra i commensali è il grande tema della vigilia bianconera di Torino-Juventus. Anche Federico Balzaretti, ex terzino della Vecchia Signora e oggi opinionista Dazn, ha commentato la vicenda in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "In spogliatoio, se succedono cose come queste, ovviamente se ne parla. E immagino che, al 200%, i leader della squadra non vedano bene McKennie, Arthur e Dybala. Non entro nei dettagli non sapendo con precisione che cosa è accaduto ma certo, in periodo Covid una cosa così non si fa. Tocca anche la sensibilità delle persone".