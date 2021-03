Benevento, multa di 2500 euro per Filippo Inzaghi: la motivazione del Giudice Sportivo

vedi letture

Multa per l'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi. Il tecnico dei sanniti, che ieri era in tribuna allo Stadio Maradona perché squalificato, è stata multato: "Per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Per Inzaghi multa di 2500 euro.