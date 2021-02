Bennacer recuperato, Kjaer e Tonali in ripresa. Le ultime sui rossoneri da Milanello

vedi letture

Ultimissime da Milanello, con le buone notizie per mister Pioli che arrivano dal fronte Bennacer. Il centrocampista anche oggi ha lavorato in gruppo ed dunque da considerarsi recuperato al 100% per la sfida contro lo Spezia. Anche Kjaer sta molto meglio, ha svolto una parte di lavoro con la squadra e l'altra personalizzata sul campo. Infine, Tonali sta smaltendo il problema di borsite ed è in ripresa