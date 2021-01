Bologna, Mbaye rientra in gruppo: terapie per Santander, differenziato per Medel

Ritorno in campo per il Bologna dopo il successo ottenuto contro il Verona. La squadra di Sinisa Mihajlovic è stata divisa fra chi ha giocato ieri, seduta di scarico, e chi invece non è sceso in campo, partitella. Come riporta il club emiliano, Mbaye è rientrato in gruppo mentre Medel ha effettuato un lavoro differenziato. Terapie infine per Santander.