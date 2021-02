Bologna, scatta l'allarme rosso per Tomiyasu: lo stakanovista rischia di saltare la Lazio

vedi letture

Scatta l'allarme rosso per Tomiyasu in casa Bologna, con il giapponese che per due giorni consecutivi non si è allenato insieme ai compagni a causa di un affaticamento al polpaccio. Oggi sarà un giorno chiave per sapere se riuscirà ad esser epresente contro la Lazio e nel caso di stop, sarebbe la prima assenza stagionale visto che fino a questo momento ha giocato tutti i 2198 minuti disputati dalla squadra di Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.