Bologna, Skorupski parzialmente in gruppo: terapie per Mbaye e Santander

Continua la preparazione del Bologna verso la gara contro il Verona di sabato: attivazione atletica, esercitazioni tecniche a tema e partitella per i rossoblù. Lukasz Skorupski si è allenato in parte col gruppo, differenziato per Gary Medel e terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.