Napoli, lunedì possibili visite mediche per Lang e Beukema. Distanza minima anche per Juanlu

Obiettivo: definire i primi colpi prima del ritiro di Dimaro. Il Napoli prosegue nel suo lavoro sul mercato e, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Luca Marianucci dall'Empoli e Kevin De Bruyne a parametro zero, vorrebbe annunciarne qualcun altro entro il 17 luglio, giorno della partenza della squadra alla volta della Val di Sole per la prima parte della preparazione estiva.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le prossime ore saranno cruciali per le visite mediche di Noa Lang e Sam Beukema, probabilmente già lunedì. Per l'esterno offensivo, in arrivo dal PSV Eindhoven, il club azzurro ha fatto tutto mentre per il centrale difensiva sta limando gli ultimi dettagli con il Bologna. Più complessa la situazione per Dan Ndoye, con il Bologna che chiede oltre 40 milioni di euro, cifra che al momento ha messo in stand-by la trattativa.

Nel frattempo il direttore sportivo Giovanni Manna è vicinissimo a chiudere l'accordo con Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. L'intesa con il giocatore c'è già, ma la distanza tra i club rimane. Il Siviglia chiede 17 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, mentre il Napoli non intende superare i 15 milioni. La volontà di chiudere è forte da parte partenopea, ma la rigidità del club andaluso rende la trattativa più ardua.