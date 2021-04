Bologna, Skov Olsen batte il primato di Bulgarelli

Andreas Skov Olsen non si ferma più. Dopo i due assist confezionati per Damsgaard in Danimarca-Moldova, il talento rossoblù entra a partita in corso e sforna pure la doppietta contro l’Austria, sbloccando il match valido per le qualificazioni mondiali che ha poi visto la nazionale scandinava dilagare (0-4).

Con questi due gol Skov Olsen diventa il giocatore del Bologna più' giovane a segnare due gol in Nazionale a 21 anni e tre mesi, ha battuto il primato che era di Giacomo Bulgarelli che aveva segnato una doppietta a 21 anni e sette mesi contro la Svizzera.