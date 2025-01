Ufficiale Ricordate Skov Olsen? L'ex Bologna è del Wolfsburg: "Grande club, ne parlano bene"

Con l'inizio del girone di ritorno, il Wolfsburg si è rafforzato sulla fascia destra. Andreas Skov Olsen, ala destra ex Bologna, lascia il Brugge con effetto immediato e si trasferisce nella squadra della Bassa Sassonia. Il 25enne ha firmato un contratto con i lupi fino al 2029 e indosserà la maglia con il numero 7.

Le prime parole del nuovo arrivato: "Sono molto felice di essere finalmente qui. Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di incontrare alcuni dei miei amici provenienti dalla Danimarca", ha detto Skov Olsen dopo aver firmato il contratto, prima del suo primo allenamento, previsto per oggi. "Il Wolfsburg è un grande club, di cui ho sentito parlare molto bene. Questo è un passo importante per la mia carriera e spero di vivere un'esperienza positiva qui".

A dargli il benvenuto in famiglia il direttore sportivo del Wolsfburg, Sebastian Schindzielorz: "Siamo felici di poter acquisire un giocatore come Skov Olsen, che è dinamico, abile nel dribbling e estremamente pericoloso sotto porta. Ha una tecnica molto raffinata e con la sua velocità e il suo potente piede sinistro può essere un valore aggiunto per il nostro reparto offensivo. Siamo certi che al Wolfsburg troverà le condizioni ideali per continuare la sua crescita e sfruttare appieno le sue qualità".