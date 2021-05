Boniek: "Lewandowski-Roma impossibile. Solo 4-5 club possono permetterselo"

Zibi Boniek, vice presidente dell'UEFA, ha parlato a Centro Suono Sport del futuro di Lewandowski in caso di addio al Bayern Monaco: "Ho sentito che c'è qualche squadra inglese su di lui. Penso che stia benissimo a Monaco, se dovesse cambiare squadra ci sono quattro o cinque club al mondo che possono permettersi di prenderlo a livello economico. Non credo che la Roma abbia questa possibilità. Sarebbe bello sognare ma non è fattibile. Quando prendi Mourinho è giusto sognare di prendere quei giocatori che hanno quel qualcosa in più".