Braga più pericoloso e dominante. La lettura del sito ufficiale dei portoghesi del ko con la Roma

"Pomeriggio europeo infelice", titola il sito ufficiale del Braga dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma. Il portale ufficiale del club lusitano parla di un Braga "più pericoloso e dominante per gran parte dell'incontro, anche se alla fine l'ha spuntata la squadra di Fonseca". Nonostante i tentativi, il Braga non è riuscito a sfondare la difesa giallorossa, con lo stesso sito ufficiale del club che parla di una Roma "completamente orientata al successo per 1-0". Alla fine però, anche grazie all'espulsione ingenua di Esgaio, la Roma ha portato a casa un importantissimo 2-0.