Brasile: Cruzeiro in campo con maglia con scritta pro vaccino

Club vuole sensibilizzare tifosi, nella regione 22.007 morti

(ANSA) - BELO HORIZONTE, 21 MAR - Il campionato 'estadual' di Minas Gerais, come quello paulista, si fermerà causa Covid dopo le partite di questo fine settimana. Il Cruzeiro, squadra fondata dalla colonia italiana di Belo Horizonte, gioca questa sera (ora brasiliana) contro l'America e coglierà l'occasione per scendere in campo con una maglia che, sulla schiena, avrà la scritta "#Vaccina già". Tutto ciò per sensibilizzare l'opinione pubblica affinché si vaccini e contro coloro che sostengono che non si debba farlo, i cosiddetti 'no vax'. Il Cruzeiro, per stimolare ancor di più le persone, ha anche diffuso sui propri social l'immagine della maglia 'pro vaccini', di colore bianco, che i suoi calciatori indosseranno. In Brasile la pandemia dilaga, anche a causa delle varianti, e nello stato di Minas Gerais ieri ci sono stati 9.593 nuovi casi, e 243 morti, che porta a 22.007 il totale dei decessi in questa regione, che ha l'84,37% dei posti in terapia intensiva occupati. Ecco perché, secondo la dirigenza del Cruzeiro, bisogna prendere posizione e convincere più persone possibile a vaccinarsi. (ANSA).