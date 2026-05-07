Brescia, terremoto nell’inchiesta crediti fiscali: arrestato Alfieri. Sullo sfondo anche il Trapani

Nuovi sviluppi nell’inchiesta che nei mesi scorsi aveva travolto il Brescia di Massimo Cellino e che, indirettamente, aveva coinvolto anche il Trapani. Come riportato dal Giornale di Brescia, tra gli arrestati nel blitz antidroga scattato tra Salerno e Avellino figura anche Gianluca Alfieri, 25 anni, nome già noto agli ambienti calcistici proprio per la vicenda dei crediti fiscali contestati al club lombardo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Alfieri avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione contabile di un’organizzazione dedita al narcotraffico, occupandosi dei flussi economici e della gestione dei crediti nei confronti degli acquirenti. Un profilo che riporta inevitabilmente alla precedente inchiesta che aveva coinvolto il Brescia Calcio.

Il giovane, infatti, era già finito sotto la lente della Procura bresciana per la presunta vendita di crediti fiscali inesistenti al club allora guidato da Massimo Cellino. Secondo l’accusa, il Brescia avrebbe versato circa 1,5 milioni di euro per acquisire crediti da utilizzare nel pagamento di contributi e imposte. Operazioni finite poi al centro dell’indagine per autoriciclaggio e che avevano avuto conseguenze pesantissime sul piano sportivo.

La vicenda aveva infatti portato alla penalizzazione del Brescia, poi precipitato in Serie C, fino alla successiva mancata iscrizione al campionato da parte della proprietà Cellino. Un caso che aveva generato effetti anche sul sistema calcio, coinvolgendo indirettamente altre società e riaccendendo il dibattito sulla solidità economica dei club professionistici.

Sul tema era emersa anche la posizione del Trapani, altro club finito negli ultimi mesi nel vortice delle verifiche federali e amministrative relative ai pagamenti e alla documentazione fiscale. Il nuovo arresto di Alfieri rischia dunque di riportare sotto i riflettori un intreccio delicatissimo tra giustizia ordinaria e sportiva.

Secondo quanto riferito dal quotidiano bresciano, Alfieri risiederebbe in un prefabbricato dell’epoca del terremoto in Irpinia, pur risultando titolare di due società con sede in via Montenapoleone a Milano. Un dettaglio che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda destinata ancora a far discutere.