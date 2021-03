Bucchioni: “Ecco perché Italia Nostra ha chiesto lo stop del progetto Viola Park”

Inaccettabile il ricorso di Italia Nostra contro la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina.

Non sappiamo ancora quanto inciderà nei programmi futuri di Rocco, già turbato dal caso-stadio. Speriamo che Commisso abbia una reazione d’orgoglio della serie “ora vi faccio vedere io” e vari presto un progetto tecnico importante per il futuro della Fiorentina, come ha detto lo stesso Prandelli. Per ripartire serve un progetto tecnico con degli obiettivi precisi per cancellare due anni di non calcio.

Nel frattempo, a proposito di Italia Nostra, sono scese in campo anche le due organizzazioni che riuniscono il tifo organizzato della Viola per annunciare azioni legali a sostegno del progetto e contro il ricorso. Nel frattempo, vengono fuori sempre più nitidamente le motivazioni che hanno portato Italia Nostra alla richiesta di stop del progetto. In estrema sintesi la zona di Bagno a Ripoli comprata da Rocco sarebbe stata a destinazione agricola e sempre secondo Italia Nostra, i permessi della Regione e di conseguenza gli altri enti con il cambiamento di destinazione d’uso, non sarebbero validi. Speriamo, naturalmente, che l’Italia del fare e di Rocco prevalga contro l’Italia del non fare, delle pecore e dei mandolini che sono importanti, ma nella giusta misura. Se l’Italia è nostra, ma anche capace di cambiare, lo dimostri in fretta il capo dello Stato rispondendo senza perdite di tempo e ritardi, dopo aver valutato il progetto del Viola Park che è tutto fuorché una speculazione edilizia, ma un centro sportivo ecosostenibile e meravigliosamente inserito in un territorio di pregio, degno di Firenze e della sua cultura.