Cagliari-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez (43’ st Dossena), Obert; Mazzitelli (31’ pt Adopo), Gaetano; Esposito (43’ st Belotti), Deiola, Folorunsho (16’ st Ze Pedro); Borrelli (16’ st Mendy). A disp.: Ciocci, Sherri, Zappa, Albarracin, Liteta, Raterink, Trepy, Sulemana, Kilicsoy. All.: Pisacane
Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano (28’ st Barbieri), Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (23’ st Sanabria), Bondo (33’ st Djuric), Grassi, Vandeputte (23’ st Payero); Bonazzoli, Okereke (33’ st Zerbin). A disp.: Nava, Silvestri, Bianchetti, Ceccherini, Tessadri, Folino, Faye. All.: Giampaolo
Arbitro: Doveri
Marcatori: 63’ Esposito (Ca)
Ammoniti: Adopo (Ca), Terracciano (Cr)
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