Cagliari, è ufficiale: Bernardo Mereu nuovo responsabile dell'attività di base rossoblù

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina di Bernardo Mereu quale responsabile dell’attività di base rossoblù. Decano degli allenatori sardi con un’esperienza ultratrentennale nel calcio professionistico e dilettantistico, classe 1960, Mereu aggiunge questo incarico alla guida della Cagliari Football Academy assunta nel 2018.

L’esperienza del mister - che spazia dagli aspetti tecnici fino alla profonda conoscenza del territorio - diventa dunque cruciale per la crescita dei giovani atleti rossoblù. Due progetti chiave del Club si rafforzano grazie alla sinergia di metodologie, filosofie e obiettivi. L’Academy con la costruzione di reti in Sardegna e non solo, grazie a Centri di Formazione, scouting e condivisione costante. L’attività di base, step primario per l’ingresso nel Settore Giovanile nonché una delle strade principali attraverso le quali i migliori prospetti del territorio possono iniziare il loro percorso nel mondo calcistico.

Il Cagliari Calcio continua a sviluppare i progetti sul territorio, sempre in nome di quelli che sono i suoi valori fondanti: l’integrità come rispetto di ogni componente in ogni ambito dove si opera, l’ambizione di fare il massimo e incidere ad ogni livello, la perseveranza nell’inseguire gli obiettivi al cospetto di ogni ostacolo. Principi cardine che guidano il Club anche nel lavoro con i suoi giovani, nella ricerca capillare dei talenti e dei giocatori più meritevoli, accompagnandoli nella prima fondamentale fase di apprendimento anche con il supporto delle famiglie.