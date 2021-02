Capello: "Vedremo il pressing dell'Atalanta contro il Real. Loro non giocano per partecipare"

Fabio Capello, talent di SKY ed ex tecnico del Real Madrid, ha parlato della sfida che i Blancos giocheranno questa sera contro l'Atalanta. “Le squadre spagnole non vanno in difficoltà. Voglio vedere l’Atalanta, che pressa tutti, contro il Real Madrid. Loro non giocano per partecipare, non so se sarà uno contro uno e come reagirà la squadra di Gasperini. Sarà interessantissimo. Voglio vedere qual è la qualità e il livello del calcio italiano”.