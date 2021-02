Caputi: "Merito all'Atalanta. Napoli pigro e disorganizzato in difesa. Paga gli errori"

vedi letture

Al termine di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia, terminata 3-1 per gli orobici che si sono qualificati per la finalissima contro la Juventus Massimo Caputi, firma de Il Messaggero, ha commentato così la sfida del Gewiss Stadium: “L'Atalanta vola in finale: allunga, subisce la reazione del Napoli, ma si rimette a distanza di sicurezza con la doppietta di Pessina nella ripresa. Ai meriti dei nerazzurri vanno contrapposti gli errori nel 1 tempo del Napoli pigro e disorganizzato in difesa”.