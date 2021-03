Cassano: "Che errore il Parma a richiamare D'Aversa. Bisognava mandare via il ds"

L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato delle difficoltà attuali del Parma, una delle squadre in cui ha militato da calciatore, intervenendo alla Bobo TV: "Una società che ha tanti soldi come il Parma, che ha speso tanto sul mercato, non avrebbe dovuto richiamare D'Aversa, perché lo aveva già tagliato fuori in estate. Ne sarebbe venuto fuori con dignità, invece ha commesso un errore. E comunque bisognava mandar via il direttore sportivo, è lui che ha scelto Liverani. Se riprendi D'Aversa, devi quantomeno mandar via il ds".