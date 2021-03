Cassano e la crisi della Juventus: "Pirlo ha poche colpe. La società non ha rinnovato la rosa"

Sul momento difficile della Juventus si è espresso Antonio Cassano, ospite della BoboTv su Twitch: “Per cominciare un nuovo ciclo servono giovani forti. Kulusevski, Chiesa e De Ligt non bastano. Ne servono altri di giovani oltre che due-tre giocatori forti. Molto dipenderà da Ronaldo e da quello che deciderà di fare il prossimo anno. Con l’eventuale risparmio sull’ingaggio più ad un eventuale incasso dal cartellino un paio di giocatori di livello si possono prendere. In più bisognerà capire cosa faranno Bonucci, Chiellini e Buffon. A Pirlo do molte poche responsabilità: farà una grande carriera ma deve avere tempo. La responsabilità di questa situazione è della società che non ha immesso gente fresca in rosa”.