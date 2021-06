Causio: "Ronaldo non si può discutere. Fossi la Juventus lo terrei sempre"

vedi letture

Franco Causio, storico ex juventino, ha parlato a Tuttosport del futuro di Cristiano Ronaldo: "Penso che intanto non si possa discutere un giocatore che in tre stagioni bianconere ha fatto più di 100 gol. Poi è vero che con lui la Juve doveva vincere la Champions, ma la squadra non l'ha sempre supportato nel modo giusto. Se resterà? Io uno come lui lo terrei sempre. Non solo come giocatore ma anche come esempio di professionalità per gli altri".