Ceferin al primo board ECA di Al-Khelaifi. Pres. PSG: "Con UEFA proteggiamo il calcio"

Vertice ECA quest’oggi a Monaco con Aleksandr Ceferin, presidente dell’UEFA, che ha assistito in prima persona al meeting (mancava da febbraio 2020), il primo diretto in prima persona da Nasser Al-Khelaifi. Così si è espresso il presidente del PSG al board: “Con gli stessi interessi in comune nel proteggere il calcio europeo, ECA e UEFA lavoreranno mano nella mano, più forti che mai prima d’ora”.

We are pleased that @UEFA President Aleksander Čeferin has joined us in Munich today for the first in-person #ECA Executive Board meeting since February 2020 and the first ever to be chaired by new ECA Chairman Nasser Al-Khelaifi. Read their comments from today below 👇 pic.twitter.com/rUe1wLq7qT

