Chiarugi vota Milan: "Rientro di Ibra è fondamentale. Per lo Scudetto dirà la sua fino in fondo"

vedi letture

Tramite il Corriere dello Sport, ha parlato l’ex rossonero Luciano Chiarugi, soffermandosi sul rientro nel Milan di Zlatan Ibrahimovic e sulla corsa Scudetto: “E’ fondamentale per il Milan. Ha dimostrato di essere il giocatore giusto in questa squadra. Per Pioli è troppo importante riaverlo dopo due mesi d’infortunio. Tutti lo davano già per finirto, lui gioca con la sua esuberanza quando dice che sarà competitivo fino a 50 anni. Sta facendo cose straordinarie, sia fisicamente che mentalmente ha voglia e sicuramente farà ancora benissimo. Col rientro di Ibrahimovic c’è una sicurezza in più in attacco. Il Milan può davvero dire la sua fino in fondo per lo Scudetto”.