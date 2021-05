Cobolli Gigli: "Deciderà la famiglia Agnelli se confermare o no Andrea: è in difficoltà"

L'ex numero uno di Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc ha fatto il punto della situazione sul momento critico che sta attraversando la squadra bianconera. A partire dal numero 1 Agnelli fino ad arrivare a Pirlo.

Su Agnelli “Le dichiarazioni sul caso Suarez e il flop della Superlega hanno spinto Agnelli in un momento complicato. E’ in difficoltà. Sarà la famiglia Agnelli a decidere se confermarlo alla guida della Juve o no

Su Pirlo Varrebbe la pena confermare Pirlo. Ha avuto molto coraggio nell’accettare la proposta di Agnelli. Ma in caso di mancata qualificazione in Champions sarebbe complicato continuare insieme…