Comunicato FIGC: per Vigorito 20 giorni di inibizione e ammenda. Multato anche il Benevento

Il Tribunale Federale-Sezione Disciplinare ha inflitto venti giorni di inibizione e un’ammenda di euro 9.000,00 al presidente del Benevento Oreste Vigorito. Ammenda di euro 9.000,00 anche per il club.

Il Procuratore federale aveva deferito il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, per le “dichiarazioni lesive della reputazione” nei confronti di Paolo Silvio Mazzoleni arbitro addetto al Var della partita di campionato Benevento-Cagliari giocata il 9 maggio scorso e finita con la vittoria dei sardi per 3-1. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente, dotato dei poteri di rappresentanza.

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire il ricorso dell’arbitro di Nocera Inferiore Fabrizio Pasqua.