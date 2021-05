Condò: "Dare la Juve a Pirlo è stato un errore. Tenerlo? Solo se Zidane fosse irraggiungibile"

Ospite di Sky, Paolo Condò commenta la stagione della Juventus e in particolare la scelta di affidarla ad Andrea Pirlo: "Dare la Juventus a Pirlo è stato un errore, avrebbe avuto bisogno di un anno alla Juventus Under 23 per crescere e imparare. Quello che è successo a Zidane al Castilla e a Guardiola al Barça B: a Pirlo è stata data una opportunità addirittura superiore ma esagerata. Tenerlo? Lo terrei se non avessi la possibilità di arrivare a Zidane, altrimenti no".