Condò su Repubblica: "Italia, l'entusiasmo non deve tracimare. State calmi, se potete"

Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato sulle pagine de la Repubblica la vittoria dell'Italia di Mancini, sottolineando come la Repubblica Ceca sia stato un test ottimale, dato che anch'essa a breve inizierà il suo Europeo e di conseguenza dovrebbe essere nei press del suo massimo. In più Condò sottolinea come quelli visti ieri, saranno i titolari contro la Turchia e adesso manca solo una settimana che ci separa dall'inizio del torneo. Tutto questo entusiasmo però non ci deve tracimare e non deve essere montante. Infine conclude: "Le opzioni di gioco sono varie, la grande ricchezza di una Nazionale dotata di indubbio talento ma anche molto "lavorata". Una settimana. State calmi, se potete".