Condò: "Titolerei come Bertolucci, Ultimo valzer a Parigi. Solo per questa stagione"

Paolo Condò, opinionista di SKY, ha parlato della sfida fra Bayern e PSG, finita 1-0 per i bavaresi, che però sono stati comunque eliminati per effetto dei gol in trasferta. "Titolerei ultimo valzer a Parigi, ovviamente per quest'anno perché il Bayern è grandissimo. Però è stato il PSG, pur sconfitto, a meritare qualcosa di più. Ha riequlibrato il premio eccessivo dell'Allianz Arena".