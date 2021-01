Conte pronto a cambiare l'Inter per il derby di Coppa: chi rifiata della Lu-La in attacco?

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle ultime di formazione dell'Inter in vista delderby di Coppa contro il Milan in programma domani: Antonio Conte starebbe pensando ad almeno quattro i cambi rispetto alla gara con l’Udinese dove aveva confermato in blocco l'11 anti-Juve. Sembrano essere sicuri del posto Alexis Sanchez, che farà rifiatare uno tra Lukaku e Martinez, e Matteo Darmian; in corsa per una maglia dal 1’ Ranocchia, Kolarov ed Eriksen, già titolari nell'ottavo di finale con la Fiorentina. Dove fu costretto a dar forfait a pochi minuti dal match, proprio durante il riscaldamento, Stefano Sensi: l'ex Sassuolo, in campo per uno spezzone a Udine, potrebbe essere sottoposto a un probante stress-test (nel caso, sarebbe Vidal a riposare).