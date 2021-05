Cordoba: "Questa Inter può aprire un ciclo. Come rinforzarla? Ci vedrei benissimo Muriel"

Intervistato dal quotidiano Libero, Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter oggi nello staff del Venezia, ha parlato così della squadra nerazzurra fresca di titolo di campione d'Italia: "L’Inter può aprire un ciclo perché ha una rosa di grande carattere. Nonostante le difficoltà economiche la squadra ha tirato dritto". Il colombiano si spende poi sul paragone tra lui e Alessandro Bastoni: "Ha qualità diverse rispetto a me ma ha già dimostrato grande maturità. Spero possa diventare una bandiera interista".

Infine, un suggerimento di mercato: "Luis Muriel lo vedrei benissimo all’Inter. Ha avuto anni in cui non riusciva ad essere costante ma ora con Gasperini ha trovato continuità e sta tirando fuori il meglio di sè. All’Inter manca uno come Luis: assieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per un attacco atomico".