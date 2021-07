Crespo e il Covid: "Grazie a Dio sto bene, da lunedì tornerò a lavoro"

"Vorrei raccontarvi che sto bene, senza sintomi, e rispettando l'isolamento e la quarantena come mi hanno indicato i medici. Già lunedì sarò in grado di tornare a lavorare e a riprenderò le mie attività con tanta voglia e con l'impegno di sempre. Grazie a tutti voi per i messaggi e per essermi stati vicini in questi giorni, grazie a Dio sto bene". Con queste parole, l'allenatore del San Paulo, Hernan Crespo, aggiorna sulle sue condizioni dopo aver contratto il Covid. L'argentino, che per fortuna sta bene, è pronto per riprendere le sue attività come tecnico dei brasiliani.