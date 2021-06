Cristiano Ronaldo, partnership con Therabody: "Il mio corpo è la mia arma"

Cristiano Ronaldo nuovo membro del team di atleti Therabody. Ronaldo è considerato uno dei migliori atleti del mondo anche per via dell’attenzione che egli dedica al proprio benessere: parte della longevità della sua carriera va attribuita al modo in cui si prende cura del suo corpo tramite le migliori tecnologie disponibili. Il Theragun, primo dispositivo portatile a terapia percussiva, è diventato un elemento fondamentale nella routine di Ronaldo in quanto lo aiuta ad accelerare il recupero, a prevenire gli infortuni e a migliorare le prestazioni atletiche generali. L’uso abituale del dispositivo, in particolare su gambe e piedi, e i risultati conseguiti confermano l'efficacia dei prodotti Therabody.

"Il mio corpo è la mia arma", spiega Cristiano Ronaldo. "Per essere il migliore, c’è bisogno del miglior recupero. Ecco perché ho scelto Therabody".

L’atleta si è avvicinato a Theragun nel 2017, quando il dottor Jason Wersland, fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody, ha tenuto una dimostrazione per i giocatori e per lo staff tecnico nel campus del Real Madrid. Ronaldo è stata la prima persona che il dottor Wersland abbia mai visto utilizzare l'attacco a cono di Theragun sulla pianta del piede, un’intuizione che ha portato l’azienda a creare un nuovo protocollo Theragun. Nel corso del tempo Wersland è diventato una risorsa di fiducia per Ronaldo, consigliandolo su come ottimizzare i benefici del Theragun e aiutarlo a far progredire la sua routine di recupero.

"Cristiano è sempre pronto a migliorarsi ed è diventato un campione nel suo sport, esplorando sempre modi nuovi e più efficaci per prendersi cura del suo corpo e della sua mente", afferma Wersland. "Sono onorato di accompagnarlo nel suo percorso alla continua ricerca di modi per sentirsi al meglio e di ispirare tutte le persone intorno a lui.”

Ronaldo lavorerà con Therabody per rafforzare l'importanza del benessere di tutto il corpo ed educare la sua community sui benefici di Theragun. Collaborando con atleti leggendari del calibro di Ronaldo, Therabody vuole incoraggiare i consumatori a prendere sempre più il controllo del loro benessere e del loro del loro recupero utilizzando le stesse tecnologie che finora sono state disponibili solo per gli atleti d’élite.