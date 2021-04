Crosetti su Repubblica: "I due recuperi manifesto di un'annata surreale"

“Il manifesto di un’annata surreale”. Sulle pagine di Repubblica, Maurizio Crosetti commenta il successo per 2-1 conquistato dalla Juventus ai danni del Napoli: “La nostra piccola Champions dei recuperi, incastrata nelle fessure del pomeriggio per non disturbare quella vera, diventa il paradigma di tutta un’annata. Juve-Napoli racconta i paradossi e l’incoerenza di un tempo di calcio sgangherato. Mai si era giocato un ritorno prima dell’andata, stavolta sì. […] Lo scudetto della serietà? Al Sassuolo, che non si porta mai appresso i positivi. […] Nello stadio dove i bianconeri rivinsero proprio grazie a Conte, ieri sera si è letto il Bignami di una stagione e di un mondo capovolti. Rigori evidentissimi, calcioni sulle tibie, che l’arbitro e soprattutto il Var non vedono: inaccettabile. Il campionato tenta di trascinarsi verso il finale con un protocollo ormai calpestato, col rischio di altri rinvii forse pilotati, le Asl amiche intervengono a richiesta, ma nessuno che si sia posto il problema se fermare gli azzurri col virus nel trolley: per loro non valgono forse le superiori ragioni di salute pubblica?”.