Dal rettangolo verde al ghiaccio. Lichtsteiner nuovo membro CdA dell'dell’Hockey Club Lugano

Nuova esperienza per Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Lazio e Juventus. Lo svizzero è stato ufficializzato come nuovo membro del CdA dell’Hockey Club Lugano. “Sono molto felice e onorato di entrare nella famiglia bianconera - ha spiegato lo stesso Lichtsteiner attraverso i canali ufficiali della società -e di poter mettere a disposizione del club la mia esperienza vissuta in un altro sport di squadra come il calcio. Per me sarà la prima volta in un organo dirigenziale e sicuramente una grande sfida e un’occasione per crescere e imparare qualcosa di nuovo”.