De Paola a TuttoCagliari: "Semplici ambizioso ed equilibrato. Prenderei Torregrossa e Candreva"

fonte Cavallero per TUTTOCAGLIARI.NET

"Per me il Cagliari deve provare a prendere uno come Candreva. Con Torregrossa prima punta e Joao Pedro poco dietro sarebbe un attacco stellare!".

Esordisce così Luciano De Paola, calciatore rossoblù tra il 1988 e il 1990, nella sua intervista in esclusiva concessa alla redazione di TuttoCagliari.net.

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione con Semplici?

"Io sono molto ottimista. C'è un allenatore che conosce molto bene l'ambiente e che, con qualche ritocco, non può che far bene".

Per puntare anche all'Europa?

"Vedremo, dipenderà dal mercato".

Quali sono le caratteristiche che ti piacciono maggiormente di Semplici?

"E' un allenatore ambizioso ed equilibrato. Sono due fattori da non trascurare, assolutamente".

Hai parlato di mercato: quale filosofia bisogna seguire?

"Dipende dalle esigenze di mercato della società".

Guardandoti intorno a quali prospetti punteresti?

"Io punterei su giocatori che magari nelle big hanno fatto un po' più fatica. Per esempio, uno come Candreva potrebbe far bene al Cagliari".

Secondo te il Cagliari necessita di rinforzi anche davanti?

"Sì, qualcuno bisogna prenderlo. Io punterei su Torregrossa, con Joao Pedro appena dietro".

Confermeresti Cerri?

"Sì, ha potenzialità enormi".