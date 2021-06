De Rossi torna sul mancato ingresso di Italia-Svezia: "Non fu un rifiuto. Che ultima in azzurro..."

vedi letture

Daniele De Rossi, collaboratore del ct Mancini, è tornato sull'eliminazione dell'Italia dai Mondiali del 2018 nella partita contro la Svezia e dal dibattito che ebbe in panchina con lo staff di Ventura, in disaccordo sull'entrare in campo, nel corso della prima puntata di Sogno Azzurro, docu-serie della Rai: “Non fu un rifiuto il mio, ma in quel momento lì semplicemente ho visto che stavamo perdendo e far entrare un centrocampista come me non era la sostituzione migliore. Purtroppo è finita com’è finita, io non sono entrato alla fine: è stata la mia ultima in Nazionale”.