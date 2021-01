Di Canio bacchetta Lukaku: "Mai decisivo negli scontri diretti, può fare di più"

Paolo Di Canio promuove ma con riserva il girone d'andata di Romelu Lukaku. Mentre Beppe Bergomi assegna un 7,5 all'attaccante belga, Luca Marchegiani un 8 e Sandro Piccinini un 7, l'ex attaccante 'premia' il nerazzurro solo con un 6,5 nel corso di 'Sky Calcio Club': "Secondo me è un giocatore che può fare molto di più, non è stato decisivo negli scontri diretti come contro Roma e Juventus e in Champions League. Contro Roma e Juve le gare si erano messe in una situazione a lui congeniale, avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Secondo me conta questo. Io gli do 6,5 perché credo e penso che possa dare di più".