Di Marzio: "Il punto sul mercato femminile"

La notizia di serata a tema calcio femminile riguarda Eleonora Goldoni: la mezzala classe '96 ha firmato oggi il rinnovo di contratto con il Napoli: biennale, che sarà annunciato nelle prossime ore. Le campane hanno poi chiuso per Acuti dell'Empoli e sono molto vicine a Corrado in prestito dalla Roma.

C'è l'Inter invece su Valeria Pirone: le nerazzurre, che dovrebbero perdere Moller Hansen diretta al Real Madrid, si inseriscono nella corsa all'attaccante del Sassuolo, richiesta proprio anche dal Napoli. Inoltre, l'Inter è al momento in leggero vantaggio anche per Francesca Durante, portiere di proprietà della Fiorentina, su cui ci sono anche Roma e Juventus. Le bianconere, come numero 12, valutano anche Aprile dell'Inter (che però è vicina al Verona), mentre per il ruolo di numero 1 l'indiziata principale è Peyraud-Magnin dell'Atletico. Sullo sfondo Lola Gallardo del Lione.