Dimissioni Prandelli, Marchini (La Nazione): "Non penso che la società lo abbia lasciato solo"

Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha parlato delle dimissioni di Cesare Prandelli: "Non penso che la società abbia lasciato solo Prandelli, era stato chiamato per risolvere una situazione difficile e sarebbe stato un autogol pazzesco non supportarlo. Il grande amore per la Fiorentina ha comunque giocato un brutto scherzo all'allenatore, dal punto di vista mentale soprattutto".