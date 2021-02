Domani Atalanta-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Koulibaly e Ghoulam, out Demme

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro l'Atalanta. Rientrano Koulibaly e Ghoulam, dopo la negatività al Covid. Out Demme e Hysaj, infortunati, in difesa aggregati nuovamente Costanzo, centrale difensivo 2002 e Zedadka, laterale 2000. A centrocampo c'è Labriola. Politano è presente nell'elenco dei convocati nonostante il problema fisico al costato accusato durante l'ultimo match contro il Granada. Confermato anche il baby Cioffi per l'attacco, insieme a D'Agostino. Di seguito la lista nel dettaglio:

Portieri: Meret, Contini, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui,

Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano.

Attaccanti: Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).