Domani Inter-Atalanta, Marani: "Le squadre più in forma del campionato saranno avversarie"

Nel corso del suo tradizionale pezzo di spalla su Tuttosport, Matteo Marani ha commentato il match di domani sera fra Inter e Atalanta: "Le squadre più in forma del campionato saranno domani avversarie. Inter-Atalanta è una gara che si presenta bella, aperta, combattuta. In questo momento del campionato, i bergamaschi appaiono gli unici in grado di creare problemi seri all’undici di Conte. Non ci sono riusciti né il Milan, né la Juve, e nulla hanno potuto le ultime sei avversarie messe sotto nell'ultimo mese dall'Inter. Ma domani è una sfida diversa".