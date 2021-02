Dopo le parole di Gattuso, il report del Napoli: da Ospina a Petagna, il punto sull'infermeria

"Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo e lo saranno domani. Abbiamo perso Osimhen e per il resto non abbiamo recuperato nessuno. Demme e Hysaj stanno facendo un lavoro sul campo ma non sono ancora al 100%". Così Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Granada ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Una panoramica sullo stato di salute della rosa azzurra confermata pochi minuti fa anche dal report ufficiale dell'allenamento: "La squadra si è allenata iniziando la sessione con una fase di torelli ed esercizi sulla velocità. Successivamente lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati. Hysaj ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ospina e Petagna hanno svolto personalizzato in campo. Demme ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano e Manolas".