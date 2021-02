Chi ha recuperato? Gattuso: "Ok Koulibaly e Ghoulam, out Osimhen. Mertens sarà in panchina"

"Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo e lo saranno domani. Abbiamo perso Osimhen e per il resto non abbiamo recuperato nessuno. Demme e Hysaj stanno facendo un lavoro sul campo ma non sono ancora al 100%". Così Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Granada ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Nel ritorno dei sedicesimi di finale la squadra partenopea dovrà ripartire dalla sconfitta per 2-0 maturata in Spagna sei giorni fa. "Come sta Mertens? Dries ieri ha fatto 25 minuti di allenamento individuale, domani verrà in panchina però è da tanto tempo fermo, ha 10-20 minuti di autonomia, è fuori da tantissimo tempo".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso