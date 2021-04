Draghi sui vaccini: "Con che coscienza uno che non ha bisogno salta la fila?"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato in conferenza stampa circa le polemiche sul vaccino AstraZeneca. "La raccomandazione è usarlo per coloro che hanno più di 60 anni di età. Quello che deve attirare l'attenzione è il rischio di decesso, che è fissato a 75 anni. Dobbiamo vaccinare quindi gli over 80, poi gli over 75, i 70 e i 60. Uno, banalizzando, dovrebbe dire che non bisogna vaccinare sotto i 60 anni. Con che coscienza uno che non ha bisogno salta la lista?".