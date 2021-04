Draghi sulle riaperture: "Cominciamo dalle scuole. Almeno l'ultimo mese di stabilità ai ragazzi"

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha parlato in conferenza stampa sulle riaperture: "Vorrei dire quanto sono consapevole della situazione di bisogno del popolo, spesso di disperazione. Uno deve condannare la violenza, ma capisco completamente il senso di disperazione e di smarrimento, di alienazione che si ha in questa situazione di limitata iterazione sociale. Se chiedete a me, vedo le prossime settimane di riapertura, a cominciare dalle scuole. L'obiettivo è quello di dare almeno un mese di stabilità a questi ragazzi. Poi le vaccinazioni: più si va avanti, più celermente si potrà riaprire. Serve il 100% delle categorie a rischio, un po' meno sugli altri. Le riaperture dovranno esserci, non ho una data. Ci stiamo pensando, dipende dall'andamento dei contagi. Mi è stato chiesto quali dati, questo è uno".