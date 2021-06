esclusiva Masciarelli: "Costanzo alla Roma interessante. Mercato? Mi aspetto colpo di teatro"

vedi letture

Stefano Masciarelli noto attore (Avanzi e Domenica In tra i tanti programmi che lo hanno visto protagonista) e tifoso della Roma racconta il suo stato d'animo e le sue aspettative sui giallorossi. Ma prima di tutto commenta la notizia di Maurizio Costanzo nuovo responsabile delle strategie comunicazione della Roma. "Nono lo sapevo ma credo che lui dall'alto dei suoi 84 anni - dice a tuttomercatoweb.com - sia persona dotta e incredibile: ha cambiato gli stili televisivi, ha portato novità, con i suoi programmi ha dato la possibilità a degli sconosciuti di mettersi in mostra. Evidentemente i vecchi lupi di mare, mi riferisco a chi cura il settore del marketing della Roma, hanno capito che è una persona che può dare un apporto alla comunicazione. I Friedkin sono tra i più ricchi del mondo, parlano poco ma scelgono. E sono fiducioso. Maurizio Costanzo l'ho avuto come direttore artistico a Domenica In e il suo nome è conosciuto da tutti".

E ora dalla Roma cosa si aspetta?

"Stiamo ad aspettare Mou che deve incontrare i giocatori. Li vuole incontrare vis a vis perché prima di tutto conta l'uomo. Mou è uno dei 5 più forti tecnici del mondo, ora c'è da capire chi arriverà. Ci sono grandi silenzi da parte del presidente che però poi agisce. Eccome. Non mi meraviglierei di un colpo alla Messi, un colpo di teatro. Mou non vuole certo allenare la squadra di adesso. Rispetto a Fonseca saprà intervenire al momento giusto, in certe gare servono le maniere forti. Tre colpi me li aspetto".